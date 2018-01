Lech Wałęsa pokazał zdjęcia z przeszłości. „Żona parę razy nas wszystkich pogoniła”

Galeria:

Lech Wałęsa pokazał zdjęcia z przeszłości

Były prezydent Lech Wałęsa chętnie dzieli się z internautami fotografiami ze swojego życia. Na profilu byłego przywódcy „Solidarności” często pojawiają się zdjęcia z jego podróży zagranicznych czy spotkań z dziennikarzami lub obywatelami. Tym razem Wałęsa postanowił udostępnić zdjęcia z przeszłości. Jedna z fotografii została zrobiona w 1982 roku. Przedstawia ona rodzinę byłego prezydenta, która wygląda przez okno w bloku.

„Tak było w listopadzie 1982 r. Tłumy ludzi przed blokiem były zawsze. Nasz dom na Zaspie był „otwarty”. Wchodziło się z korytarza, rodzina miała pokoje na bokach a biuro było wydzielone. Życie publiczne mieszało się z życiem prywatnym, ale grunt ze Polska jest dziś wolna” - napisał Wałęsa. W odpowiedzi na komentarz jednego z internautów, czy nie było to męczące Wałęsa przyznał, że „wytrzymywał to jakoś znośnie, chociaż drzwi się nie zamykały. Żona parę razy nas wszystkich pogoniła” . –Teraz wiem ze robiła to w celu obrony naszej rodziny – zaznaczył.