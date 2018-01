W poniedziałek zimno, a na południu deszcz ze śniegiem

W ciągu dnia na południu kraju wciąż będzie padać deszcz ze śniegiem - do 1-2 l/mkw., a w górach śnieg. Inne regiony wciąż pozostaną pogodne. W centrum na niebie zobaczymy trochę chmur, jednak przeważnie zagości na nim słońce. Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 2 w centrum, 3 na północy, do 4 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Warszawskie barometry wskażą w południe 1023 hPa.