Andrzej Waltz z córką wpłacili pieniądze za kamienicę przy Noakowskiego 16

O zamiarze wpłaty odszkodowania za zwrot kamienicy już w ubiegłym tygodniu informował mąż prezydent Warszawy. Doniesienia te potwierdził na Twitterze w czwartek 4 stycznia przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki. „Są pisma od męża i od córki Waltzów o zwrocie środków. Co do reszty, jeśli nie wpłyną podobne pisma, będzie prowadzona egzekucja” – poinformował wiceminister sprawiedliwości. Andrzej Waltz w minionym tygodniu zwrócił się do Komisji o udostępnienie stosownego numeru konta, który został mu przekazany. Zapowiedział równocześnie, że zamierza się odwołać od decyzji komisji.

Zarówno Andrzej Waltz, jak i jego córka Dominika, mieli do zapłaty 1 mln 87 tys. złotych. Środki te mają zostać przeznaczone na odszkodowania dla byłych lokatorów kamienicy przy Noakowskiego 16.

Co ustaliła Komisja Weryfikacyjna?

W piątek 22 grudnia przewodniczący komisji weryfikacyjne poinformował, że reprywatyzacja kamienicy przy ul. Noakowskiego 16 nastąpiła z „rażącym naruszeniem prawa”, w związku z czym beneficjenci zostali zobowiązani do zwrotu miastu 15 mln 375 tys. złotych. Patryk Jaki przekazał, że Komisja Weryfikacyjna stwierdziła, że prezydent m.st. Warszawy podjęła decyzję na podstawie sfałszowanych dokumentów.

Komisja Weryfikacyjna ustaliła, że w procesie reprywatyzacji decyzje podejmowane były na podstawie sfałszowanych pełnomocnictw, na mocy których do księgi hipotecznej wpisano R. Kępskiego i Z. Szczechowicza. Zdaniem biegłych doszło do sfałszowania podpisu na testamencie Szczechowicza w celu szybszego zakończenia postępowania.