Prezydent Duda wysłał depeszę do Donalda Trumpa. „Przyjaźń polsko-amerykańska trwa do dziś”

Redaktor naczelny „Wprost”: Z rządu odeszli ministrowie, którzy rozpalali do czerwoności opinię publiczną

– Z rządu odeszli ministrowie, którzy rozpalali do czerwoności opinię publiczną – ocenia redaktor naczelny "Wprost". – Jednak rekonstrukcja to nie tylko zmiany kadrowe. Zmienia się też organizacja Rady Ministrów. My we „Wprost” pisaliśmy...