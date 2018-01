Prezydent Duda wysłał depeszę do Donalda Trumpa. „Przyjaźń polsko-amerykańska trwa do dziś”

8 stycznia 1918 roku prezydent Woodrow Wilson przedstawił w orędziu do Kongresu USA program pokojowy „czternastu punktów” które należałoby zrealizować po zakończeniu I wojny światowej. W pozycji 13. znalazł się zapis o stworzeniu niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez Polaków, z dostępem do morza. Integralność oraz suwerenność kraju miałaby być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową.

Z okazji setnej rocznicy ogłoszenia programu prezydent Andrzej Duda wysłał depeszę do lidera Stanów Zjednoczonych. „Równo 100 lat temu Prezydent Woodrow Wilson ogłosił swój program pokojowy »14 punktów« dla odradzającego się po I wojnie światowej porządku międzynarodowego. Dla mojego kraju najważniejszym z nich był punkt 13”. – czytamy w dokumencie. „Przez wszystkich Polaków, wtedy i dziś, deklaracja ta traktowana jest jako ważne wydarzenie na drodze Polski do odzyskania suwerenności po 123 latach niewoli” – napisał prezydent. Zaznaczył również, że ogłoszona wtedy przez Wilsona koncepcja polityczna opierała się na „równości małych i wielkich państw oraz ich niepodważalnym prawie do wolności i samostanowienia”.

„Przyjaźń między Narodem Polskim i Amerykańskim, której fundamentem są te wartości, trwa do dziś. W tym względzie szczególnie cieszy dynamiczny rozwój naszego partnerstwa strategicznego, którego szeroki zakres przynosi wymierne korzyści całemu regionowi Europy Środkowej” – czytamy w depeszy. Andrzej Duda życzył Trumpowi sukcesów oraz wyraził nadzieję na spotkanie z przywódcą USA.