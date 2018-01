Najnowszy sondaż: PiS zyskuje, wszyscy inni tracą poparcie

Według najnowszego badania, Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 43 proc. poparcia - to o 7 pkt proc. więcej niż w badaniu z początku grudnia. Na drygim miejscu plasuje się Platforma Obywatelska, na którą swój głos chce oddać 19 proc. badanych - to o 1 pkt proc. mniej niż przed miesiącem. Trzecia w zestawieniu Nowoczesna traci 2 pkt procentowe. Obecnie partia Katarzyny Lubnauer może liczyć na 8 proc. poparcia.

Z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że na miejsce w sejmowych ławach mogą liczyć jeszcze przedstawiciele trzech ugrupowań. Sojusz Lewicy Demokratycznej niezmiennie w porównaniu do poprzedniego miesiąca może liczyć na 7 proc. poparcia. To pozwala mu na wyprzedzenie Kukiz'14 (6 proc., bez zmian) i Polskiego Stronnictwa Ludowego, na które swój głos chce oddać 5 proc. badanych. Ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza straciło w porównaniu do grudnia 1 pkt proc. poparcia. 7 proc. wyborców nie jest zdecydowanych, na kogo oddałoby swój głos.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 5-7 stycznia. Badanie wykonano metodą CATI na 1100-osobowej próbie respondentów.