Pożar w siedzibie TVP. Opóźnienie w wieczornej ramówce

O 22:30 zamiast o 21:50 rozpoczęło się poniedziałkowe „W tyle wizji” na antenie TVP Info. Wszystko za sprawą pożaru w rozdzielni prądu w biurze przy pl. Powstańców Warszawy. O zmianie poinformowano na Twitterze Magazynu Śledczego Anity Gargas. Własnie powtórka tego programu została pokazana w porze, gdy według ramówki widzowie powinni obejrzeć „W tyle wizji”.

Program prowadzony przez Rafała Ziemkiewicza i Marcina Wolskiego rozpoczął się z opóźnieniem Wolski poinformował na początku „W tyle wizji”, że jest ono nadawane z innego studia – siedziby głównej TVP przy ul. Woronicza. Zdradził też, że przyczyną była „awaria techniczna”.

Portal Wirtualnemedia.pl podkreśla, że to nie koniec perturbacji, jakie tego dnia czekały prowadzących. Do studia dodzwonił się bowiem widz, który twierdził, że chciał się połączyć ze „Szkłem kontaktowym”, które nadawane jest na antenie konkurencyjnej stacji – TVN24. – Jakoś tak myślałem, że panowie zmienili stację i pracują w TVN-ie -stwierdził. Po odpowiedzi Ziemkiewicza, który dociekał, co chciałby powiedzieć jego rozmówca, gdyby publicysta pracował w TVN-ie, mężczyzna odparł: „Proszę panów, nie o to mi chodzi. Tylko o to, że wasz program jest lustrzanym odbiciem pierwowzoru, który nazywa się »Szkło kontaktowe«”. Ziemkiewicz bronił programu tłumacząc, że prezentowane są w nim autorskie materiały.