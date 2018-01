W Polsce pojawiła się superbakteria. Jest odporna na wszystkie antybiotyki

Do tej pory stwierdzono ją u ośmiu pacjentów w trzech szpitalach i hospicjum w różnych miejscowościach na Pomorzu. Jest to druga superbakteria na tym terenie. Do końca tygodnia wojewoda pomorski powołać na specjalny zespół, który będzie monitorował sytuację i zapobiegał rozprzestrzenieniu się ognisk bakterii. W jego skład wejdą konsultanci do spraw epidemiologii, mikrobiologii lekarskiej, pielęgniarstwa epidemiologicznego, przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i inspekcji sanitarnej w Gdańsku.

Tomasz Augustyniak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku przekazał, że zadziałano natychmiast, żeby nie zdarzyła się sytuacja podobna do tej, która ma miejsce na Mazowszu i na Podlasiu. Jak tłumaczył, według danych jest tam największa w Polsce liczba szpitalnych zakażeń.

Przekazano ponadto, że zakażeni pacjenci są w stanie stabilnym. Dr Aneta Bardoń-Błaszkowska, kierownik Oddziału Epidemiologii w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku tłumaczy, że to „niechorujący nosiciele”.

Już ponad rok temu w Polsce ujawniono ogniska bakterii z grupy odporności OXA-48. Prawdopodobnie trafiły one do Polski z krajów arabskich. Podobne rozprzestrzeniają się we Francji, Niemczech i Holandii.