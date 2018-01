Terlecki chce ukarania Scheuring-Wielgus. Chodzi o napis na koszulce posłanki

Jak podaje Onet.pl Ryszard Terlecki złożył pismo do szefa Komisji Etyki Poselskiej Krzysztofa Mieszkowskiego, w którym zwrócił uwagę na „nieakceptowalne zachowanie posłanki Joanny Scheuring-Wielgus” . Chodzi o koszulkę, którą miała na sobie polityk Nowoczesnej podczas audycji w Radiu Zet. Parlamentarzystka wystąpiła w t-shircie z napisem „Jarosław Kaczyński to tchórz” .

Zdaniem szefa klubu PiS „zachowanie posłanki łamie wszystkie normy kulturowe i obyczajowe, a przede wszystkim łamie podstawowe zasady etyki poselskiej” . Terelcki podkreślił również, że „tego typu napis to publiczne obrażanie innych posłów na Sejm, co powinno spotkać się ze stanowczym sprzeciwem Komisji Etyki Poselskiej”.

W rozmowie z portalem Onet.pl Scheuring-Wielgus powiedziała, że napis był zasadny. – Naganę chce mi dać osoba, która mówi do posłów "zjeżdżaj głupku" albo "ty pajacu". Wydaje mi się, że takie słowa to znieważenie powagi Sejmu – to po pierwsze. Po drugie, ja jako posłanka, wyrażam swoją opinię, bo dla mnie każda osoba, która coś robi i nie bierze za to odpowiedzialności, jest po prostu tchórzem – skomentowała polityk Nowoczesnej.

„Niech pani pokaże koszulkę”

– Niech pani pokaże koszulkę, w której pani przyszła do programu. Pani też jest niezrównoważona – powiedział Jarosław Sellin. Wtedy Scheuring-Wielgus postanowiła pokazać swoją koszulkę, którą dotąd ukrywała pod marynarką. Na t-shircie znalazł się napis: Jarosław Kaczyński jest tchórzem.

Polityk Nowoczesnej tłumaczyła, że do założenia takiej koszulki zmusił ją przebieg piątkowej debaty w Sejmie o prezydenckich ustawach dotyczących Sądu Najwyższego oraz KRS. – Jarosław Kaczyński nie bierze odpowiedzialności za demolkę, którą robi. Boi się zostać premierem. Wysługuje się innymi ministrami i ludźmi do tego, żeby zniszczyć państwo prawa. Nie ma na to mojej zgody – dodała posłanka. Jarosław Sellin nie krył swojego zdegustowania zachowaniem Scheuring-Wielgus. – Jest pani dumna, tak? – pytał wiceminister kultury. – Tak, jestem dumna – odparła polityk Nowoczesnej.