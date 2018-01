Powstała internetowa petycja o przywrócenie Macierewicza na stanowisko szefa MON

„Żądamy przywrócenia Antoniego Macierewicza na stanowisko Ministra Obrony” – piszą autorzy petycji. Dalej przedstawiają krótką sylwetkę byłego szefa MON. „W okresie okupacji sowieckiej działał w szeregach opozycji demokratycznej, a w czasach wolnej Polski walczył o to, by Polska była Polską, a nie igrzyskiem środowisk (post)komunistycznych. Od 2010 r. aktywnie działa na rzecz rozliczenia winnych katastrofy smoleńskiej oraz upamiętnienia ofiar 10 kwietnia. Przez ostatnie dwa lata Antoni Macierewicz osiągnął naprawdę wiele – Wojsko Polskie przestało być atrapą i kompanią honorową, a stało się sprawnym oraz silnym czynnikiem państwowotwórczym; Polacy przestali odwracać wzrok na widok żołnierza, ponieważ wiedzą, że to człowiek, który ich obroni” – czytamy.

Według autorów petycji „polityczne intrygi części obozu »dobrej zmiany« oraz środowisk dawnych Wojskowych Służb Informacyjnych najpierw doprowadziły do kampanii zohydzającej postać Antoniego Macierewicza, a następnie do jego odwołania z piastowanego stanowiska Ministra Obrony Narodowej”.

W internecie powstało już kilkanaście petycji w sprawie przywrócenia Macierewicza na stanowisko szefa resortu obrony. Rzekomy autor tej ostatniej zaznacza na Twitterze, że akcja miała charakter prześmiewczy.