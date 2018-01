Schetyna zmienia front? „Nie ma lepszego antidotum w trudnych czasach niż współpraca rządu i opozycji”

Jaką odpowiedź ma PO na rekonstrukcję rządu dokonaną we wtorek 9 stycznia przez PiS? Rekonstrukcję gabinetu cieni. Grzegorz Schetyna podkreśla jednak, że chciałby do współpracy w tym formacie zaprosić także osoby z opozycji. – Rozmawialiśmy o rekonstrukcji gabinetu cieni. Być może przedstawimy w ogóle jego nową formułę – zapowiedział polityk. – Widzę możliwość rozszerzenia gabinetu także o przedstawicieli z innych partii, osoby pozapartyjne i pozaparlamentarne – mówił w Radiu ZET. – Gabinet cieni musi budować swoją pozycję. Jeżeli byłby opozycyjny, a nie tylko PO, to jest to ciekawe i o tym myślimy – dodawał.

Jako najważniejsze zadanie opozycji lider PO wskazał rozliczanie rządu z jego obietnic i aktywności – ze szczególnym naciskiem na dopilnowanie kwestii funduszy unijnych. W tym momencie dziennikarz Konrad Piasecki zapytał swojego gościa o to, czy uważa, że Komisja Europejska powinna dawać Polsce mniej pieniędzy ze względu na problemy PiS-u z praworządnością. – Nie. Ja uważam, że o każde euro z funduszy europejskich trzeba walczyć – odpowiedział. Dodał, że sam także zamierza walczyć o unijne fundusze.

– Uważam, że w tej kwestii nie ma lepszego antidotum w trudnych czasach niż współpraca rządu i opozycji. W związku z tym, że rząd i eurodeputowani PiS nie zajmują się tym w Brukseli, będziemy to robić jako PO – powiedział. Dopytywany przez Piaseckiego o ewentualną redefinicję „totalnej” opozycji, Schetyna zapowiedział możliwą zmianę – Jeżeli zmieni funkcjonowanie, swoje funkcjonowanie, jeżeli rząd będzie inaczej funkcjonował, jeżeli ministrowie będą inaczej funkcjonować, to z oczywistych powodów może także się zmienić rola i aktywność opozycji – przyznał.