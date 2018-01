Poseł PO przyznaje: Kolejna kadencja PiS jest przesądzona. Opozycja nie ma szans w najbliższych wyborach parlamentarnych

Poseł PO docenił przeprowadzone przez PiS zmiany w rządzie. Jego zdaniem tak widoczna zmiana akcentów to rozpoczęcie przez partię Jarosława Kaczyńskiego kampanii wyborczej. Co więcej, jest to według niego bardzo skuteczne posunięcie, które zostawia opozycję daleko w tyle. „Te zmiany są przeprowadzone po to, by opozycji było trudniej, bo widać wyraźnie, że zbliża się maraton wyborczy i mamy stałą taktykę PiS: ocieplanie wizerunku, schowanie niektórych osób, wycofanie się Jarosława Kaczyńskiego” – wyliczał.

Mężydło przyznał, że przyszłość PO i pozostałych ugrupowań widzi w czarnych barwach. „Jeśli opozycja chce myśleć o wygraniu wyborów, to musi trzymać się swojej ideologii – tej bardziej liberalnej, ale nie myśląc o wygraniu najbliższych wyborów” – stwierdził. „Sprawa najbliższych wyborów, kolejnej kadencji jest przesądzona, bo to jest zrobione sprawnie…” – ocenił rekonstrukcję rządu Mateusza Morawieckiego. Polityk wypowiedział się także na temat ogłoszonego w tym tygodniu Planu Petru. „Tworzenie jeszcze jednego bytu, jakiejś czapy, którą zaproponował Petru, to żadna propozycja” – podsumował.