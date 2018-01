Polska na 35. miejscu w globalnym rankingu bezpieczeństwa

– Uaktualnienie współczynnika przez uwzględnienie nowych danych zapewnia pełniejsze wskazania dotyczące bezpieczeństwa w tych krajach. Główną zmianą w 2017 r. było uwzględnienie strategii dotyczących bezpieczeństwa drogowego. Biorąc pod uwagę, że wypadki drogowe są najważniejszą pojedynczą przyczyną przypadków niezamierzonych obrażeń i śmierci, uznaliśmy za konieczne dodanie wskaźnika mierzącego skuteczność działań wspierających bezpieczeństwo drogowe. To interesujące, że na zmiany w wartościach współczynnika z zeszłego roku wśród krajów znajdujących się w pierwszej dziesiątce, w oparciu o dane z 2013 roku, znacznie wpłynął czynnik bezpieczeństwa drogowego. Bezpieczeństwo naprawdę jest układem, w którym ważną rolę odgrywają ruchome części, a wyniki pokazują, jak bardzo te części są z sobą powiązane. Współczynnik bezpieczeństwa UL nadal będzie zasobem uaktualnianym co roku i spodziewamy się, że zaobserwujemy więcej pozytywnych zmian w wynikach dotyczących bezpieczeństwa, szczególnie w krajach, które mogą na tym najwięcej skorzystać – powiedział kierownik ds. bezpieczeństwa publicznego w UL David Wroth, cytowany w komunikacie.

Wrost w porównaniu z 2016 r.

„W porównaniu z 2016 roku nasz kraj odnotował wzrost wartości współczynnika bezpieczeństwa z 77 do 80. Natomiast na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej plasujemy się za Czechami, Słowacją, Węgrami, Słowenią czy Chorwacją, wyprzedzając m.in. Łotwę, Serbię, Rumunię czy Bułgarię. Tegoroczny współczynnik uwzględnia analizę nowych danych, m. in. bezpieczeństwo drogowe” – czytamy dalej.

Współczynnik jest odzwierciedleniem względnego stanu bezpieczeństwa kraju opartym na trzech mierzalnych czynnikach: instytucjonalnych (takich jak ekonomia i edukacja), ramowym systemie bezpieczeństwa (obecnych regulacjach i infrastrukturze bezpieczeństwa) oraz wynikach systemu bezpieczeństwa (przypadkach niezamierzonych obrażeń i śmierci). Każdy ze 187 krajów otrzymał ogólną liczbę równą ocenie współczynnika bezpieczeństwa, pomiędzy zero a 100, podano także.

Najwyższe wartości współczynnika bezpieczeństwa UL (wyższe niż 92) mają Holandia, Norwegia, Australia, Szwecja i Kanada, natomiast Sudan Południowy, Somalia i Gwinea Bissau – jedne z najniższych (niższe niż 21).

„Słowenia zdobyła najwyższą wartość współczynnika bezpieczeństwa UL (87) ze wszystkich krajów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, co uplasowało ten kraj na 23. miejscu w globalnym rankingu. Na kolejnych miejscach uplasowały się Czechy (28 miejsce z dorobkiem 83 punktów), Słowacja (30 miejsce z wartością 83), Estonia (31 miejsce z wartością 83). Z globalnego punktu widzenia wyprzedzamy Brazylię, Malezję czy Południową Afrykę” – czytamy dalej.

Brakuje nam instytucji i zasobów

Pośród wszystkich czynników te instytucjonalne, takie jak poziom gospodarczy czy edukacyjny, miały największy wpływ na generalne wartości współczynnika bezpieczeństwa. Polska posiada dość dobry ramowy system bezpieczeństwa (wartość na poziomie 83), brakuje nam jednak silnych instytucji i zasobów (wartość niższa niż 69 – 42. miejsce w rankingu pod tym względem), co obniża ogólny wskaźnik bezpieczeństwa. W tym przypadku wyprzedza nas m.in. Litwa (77), Łotwa (74), Malta (74) czy Bahamy (70), podano również.

„Jako uzupełnienie publicznie dostępnych surowych danych i wartości współczynników bezpieczeństwa, firma UL stworzyła również bibliotekę zawartości, aby ułatwić wykorzystanie swoich ustaleń. Ponadto firma UL stworzyła i nadzoruje bazę danych efektywnych strategii i programów wdrażanych przez rządy i inne zainteresowane strony na całym świecie. UL jest również w trakcie rozwijania studiów przypadku specyficznych dla poszczególnych krajów oraz Pakietu Narzędzi Twórcy Strategii, które zostaną udostępnione w nadchodzących miesiącach” – czytamy dalej.

– Chcieliśmy, żeby pierwszy Współczynnik Bezpieczeństwa UL stymulował zarówno dialog, jak i rozwiązania narodowe. Teraz, rok po opublikowaniu współczynnika, widzimy, że został zaadaptowany jako narzędzie w miejscach takich jak Południowa Afryka, Indie i Wietnam. Podczas gdy same dane mogą pomóc w informowaniu liderów, to historie, strategie i programy zainspirują innych do działania. Oczekujemy, że adaptacje, które zaobserwowaliśmy, będą kopiowane w innych miejscach – dodał Wroth.

Współczynnik Bezpieczeństwa UL analizuje jedynie dane dotyczące przypadków niezamierzonych obrażeń i śmierci i nie bierze pod uwagę konfliktów w żadnym z wymienionych regionów.