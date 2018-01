Beata Mazurek została wicemarszałkiem Sejmu

Beata Mazurek była dotychczas rzeczniczką klubu parlamentarnego i partii Prawo i Sprawiedliwość. Z ramienia PiS wicemarszałkiem Sejmu do tej pory był Joachim Brudziński, który jednak ostatnio otrzymał tekę szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W środę pytana przez dziennikarzy o kandydata na stanowisko wicemarszałka rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości poinformowała, że nie doszło jeszcze do jego wyboru. – Nie ma jeszcze wskazanego kandydata na stanowisko wicemarszałka Sejmu w miejsce Joachima Brudzińskiego – podkreśliła.

Jak czytamy we wniosku o powołanie nowego wicemarszałka „bogate doświadczenie zawodowe i parlamentarne oraz wybitne zdolności organizacyjne” dowodzą, że Mazurek jest właściwym kandydatem do pełnienia tej funkcji.

Beata Mazurek została posłanką w 2005 roku. W Sejmie zasiadała w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Pracy, Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskała mandat poselski, otrzymując 15 821 głosów. W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję, dostała 22 249 głosów. W 2014 kandydowała do PE, nie uzyskując mandatu. W 2015 została ponownie wybrana do Sejmu, otrzymując 30 365 głosów.

W grudniu 2015 została rzecznikiem prasowym Klubu Parlamentarnego PiS, a w grudniu 2016 zastąpiła Elżbietę Witek na stanowisku rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości