Śmierć dziecka i skandal na pogrzebie. „To jest przykra sytuacja, zdarzyła się po 35 latach istnienia parafii”

– Czekałam z niecierpliwością na narodziny. To było moje pierwsze dziecko – wspomina matka dziecka. Iza i Grzegorz poznali się na wycieczce szkolnej i zakochali się w sobie. Gdy Iza zaszła w ciążę, zamieszkali w domu rodzinnym dziewczyny, w małej miejscowości pod Starachowicami. Mieli wtedy niespełna 18 lat. – Nie znałam płci dziecka, aż do narodzin – uśmiecha się Iza. – Ale byłam przekonana, że dziecko będzie zdrowe. Niestety, Klara urodziła się bardzo chora.- Okazało się, że córka ma wadę. Położne pytały mnie, czy wiedziałam – wspomina młoda mama. U dziewczynki zdiagnozowano przepuklinę oponowo-rdzeniową i wodogłowie.

– Pierwsze dni były ciężkie. Była niepewność, czy operacja się powiedzie. Po pierwszym zabiegu mieliśmy nadzieję, że będzie lepiej. Czuliśmy się we troje szczęśliwi – mówi Grzegorz a Iza dodaje: – Klara była silna. Tyle przeszła. Myślałam, że może stanie się jakiś cud, ale nie ma sprawiedliwości na tym świecie.

Klara, po ciężkiej chorobie, zmarła w wieku 11 miesięcy. Na skutek infekcji, bakterie przedostały się do mózgu i uszkodziły jego część odpowiedzialną za oddychanie. Wkrótce przestało bić serca dziecka. – Nie przypuszczałam, że to się tak skończy, że córka pochowa swoje dziecko – dodaje babcia Klary.

Organizacja pogrzebu

Rodzice postanowili pochować dziecko na cmentarzu parafialnym w Stokach, gdzie grabarzem jest kościelny. To on przygotowuje grób i chowa zmarłych. Zrobieniem trumny i dowiezieniem ciała dziewczynki zajęła się firma pogrzebowa ze Starachowic. – Zadzwoniłam do grabarza. Podałam mu wymiary trumny. Uprzedziłam, że będzie mieć około metra długości i szerokość 30, 40 centymetrów. Powiedział, że będzie szykować grób i tyle było naszej rozmowy – wspomina…… z zakładu pogrzebowego.

Również rodzice zmarłej Klary uprzedzili grabarza o wymiarach trumny. – Stwierdził, że trzeba grób zrobić tak na metr dwadzieścia, żeby był luz, żeby trumnę można było włożyć – mówi Iza. Prawdopodobnie grabarz zorientował się już w kaplicy, że trumna nie zmieści się do przygotowanej kwatery. – Najpierw chodził z metrówką w kaplicy. Pewnie się już domyślał. Pracownicy mi przekazali, że widzieli, jak mierzył trumnę, kręcił głową i przygotował piłę. Przygotowywał się na wersję najgorszą z możliwych, że coś podpiłuje – tłumaczy Magdalena Gorycka z zakładu pogrzebowego.

„Wziął piłę i piłował trumnę”

Po mszy, trumna miała zostać złożona w przygotowanym grobie. – Próbowali ją wkładać, ale się nie mieściła. Chcieli całkowicie oderwać listwy dolne, ale mama się nie zgodziła, żeby rozbierać trumnę – mówi Iza. Grabarz zdecydował więc o zmniejszeniu trumny. – Pomocnik grabarza poszedł po piłkę do drzewa i zaczęli po kawałku obcinać – mówi Grzegorz. – To był koszmar – dodaje mama zmarłej dziewczynki.

Mimo oburzenia żałobników, trumnę zmniejszono i „wciśnięto” ją do wymurowanej kwatery. – Czasami się takie sytuacje zdarzają, ale trumny się nie dotyka – przyznaje Magdalena Gorycka z zakładu pogrzebowego. – Najważniejszy jest pogrzeb i rodzina. Trzeba stanąć na głowie, żeby wszystko było w porządku. Twierdzi, że grabarz miał około dwóch godzin na poprawienie błędu. – Spokojnie mógł poszerzyć grób, bez żadnych problemów. Godzinę ciało było w kaplicy, godzinę trwała msza – wylicza.

Nie padło słowo „przepraszam”?