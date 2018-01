Cejrowski do posłów PiS: Nie bądźcie bydlakami

Wojciech Cejrowski jest znany ze swoich konserwatywnych poglądów. Podróżnik wielokrotnie wypowiadał się publicznie na temat konieczności wprowadzenia prawnego zakazu aborcji. Tym razem Cejrowski zwrócił się bezpośrednio do posłów Prawa i Sprawiedliwości. Podróżnik umieścił na swoim kanale na portalu Youtube nagranie, w którym tłumaczy, że zbijanie dzieci bez względu na przyczynę jest zawsze zbrodnią. – Nie da się usprawiedliwić niczym, nigdy. Do posłów mówiłem w kontekście tej ustawy: Nie bądźcie bydlakami. A przy okazji nie bądźcie tchórzami – powiedział podróżnik.

W dalszej części nagrania Cejrowski stwierdził, że dla polityków jest to chwila prawdy. – Obiecywaliście chronić życie każdego Polaka. Polak przed narodzeniem tez ma prawa. A podstawowym prawem jest prawo do życia. To, czemu ja słyszę, że chcecie uwalić tę ustawę? To jest chwila prawdy. Będziemy patrzeć po nazwisku, kto zagłosował za zabijaniem obywateli z zespołem downem, a kto głosował za życiem – dodał podróżnik.

W środę 10 stycznia w Sejmie odbyło się głosowanie nad projektem „Ratujmy kobiety”. Nie wzięło w nim udziału kilku posłów Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej. Ostatecznie projekt liberalizujący przepisy dotyczące aborcji przepadł, mimo że za dalszym jego procedowaniem głosowali przedstawiciele... PiS. Wśród osób, które chciały pracować nad liberalizacją aborcji znaleźli się m.in. Jarosław Kaczyński i Krystyna Pawłowicz.

Z kolei projekt zaostrzenia prawa aborcyjnego „Zatrzymaj aborcję”, który zakłada usunięcie możliwości przeprowadzenia aborcji ze względu na podejrzenie niepełnosprawności bądź choroby płodu został skierowany do dalszych prac w komisji. Za jego odrzuceniem głosowało 134 posłów, przeciw odrzuceniu – 277, wstrzymało się 7 posłów.