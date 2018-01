Polskie dziecko nie trafi do ojca w Wielkiej Brytanii. Interweniował wiceminister

Wniosek o wydanie córki złożył mieszkający w Wielkiej Brytanii ojciec dziecka, a zarazem obywatel brytyjski. W toku postępowania sądowego prokurator wskazał, że dziecko nie może zostać wydane ojcu zamieszkałemu w Anglii, zgodnie ze złożonym przez niego wnioskiem, albowiem sprzeczne byłoby to z dobrem dziecka. Sąd w całości uwzględnił te argumenty. W ocenie prokuratora powrót dziecka do Wielkiej Brytanii naraziłby je na szkodę fizyczną i psychiczną.

W sprawie interweniował sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik. Zwrócił się on do Prokuratury Krajowej z prośbą o podjęcie działań w tej sprawie. Z korespondencji przekazanej mu przez matkę małoletniej dziewczynki wynikało, że zachowania ojca w czasie, w którym wspólnie zamieszkiwali na terenie Wielkiej Brytanii, nosiły znamiona przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Pokrzywdzoną przestępczymi zachowaniami ojca była jego małoletnia córka.

Prokuratura Rejonowa Gliwice – Zachód w Gliwicach, do której wpłynęło zawiadomienie matki dziewczynki, prowadzi także śledztwo dotyczące zdarzeń zaistniałych na terenie Wielkiej Brytanii na szkodę małoletniej dziewczynki. W toku tego postępowania prokurator wyjaśnia, czy doszło do popełnienia przestępstwa seksualnego wykorzystania małoletniego poniżej 15. roku życia (art. 200 par. 1 kodeksu karnego), seksualnego wykorzystania bezradności (art. 198 kodeksu karnego) i kazirodztwa (art. 201 kodeksu karnego). Postępowanie to jest w toku.