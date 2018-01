Słoneczna i mroźna niedziela. A jak będzie w kolejnych dniach?

W poniedziałek utrzyma się słoneczna pogoda. Temperatura osiągnie od -5 stopni C na Suwalszczyźnie do 2 stopni C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny.

We wtorek w większości kraju wystąpią opady deszczu i śniegu. Temperatura wyniesie od -2 stopni C na Podlasiu do 5 stopni C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Podobna pogoda będzie w środę. Na termometrach zobaczymy od -1 stopnia C na Suwalszczyźnie do 3 stopni C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W czwartek z kolei możemy spodziewać się opadów śniegu. Termometry wskażą od -2 stopni C na Podkarpaciu do 2 stopni C na Dolnym Śląsku.