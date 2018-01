Zwyzywał, a później opluł. Nerwowy petent z Lublina nie przewidział jednego

Słoneczna i mroźna niedziela. Jak będzie w kolejnych dniach?

Niedziela będzie na ogół słoneczna. Temperatura wyniesie od -4 stopni C na Podlasiu do 1 stopni C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie będzie spadać, w południe osiągnie 1022 hPa.