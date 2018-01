Trwa finał WOŚP, Beata Szydło zabiera głos. „Akcje charytatywne są po to, by pomagać potrzebującym, a nie...”

Niedziela upływa w wielu miejscach w kraju pod znakiem akcji związanych z 26. finałem WOŚP. O zaangażowaniu w działania fundacji Jerzego Owsiaka od rana informują także politycy. Słowo przy okazji ogólnopolskiej zbiórki napisała była premier. „Akcje charytatywne są po to, by pomagać potrzebującym, a nie dla nierozumnej promocji tych, którzy je organizują. Każda pomoc bezinteresowna, płynąca z serca, jest bezcenna. Pomagajmy z pokorą, w poszanowaniu dla tych, którzy na tę pomoc czekają. Wielki szacunek dla pomagających” – napisała Beata Szydło.

Marszałek Marek Kuchciński stwierdził z kolei, że warto pomagać, jeżeli oznacza to uratowanie życia choćby jednego dziecka. Swój wpis opatrzyła dwoma hasztagami - WOŚP i Caritas.

Przypomnijmy, że w niedzielę 14 stycznia 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Środki zebrane w tym roku zostaną przeznaczone „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Wolontariusze WOŚP

Jak co roku, na ulicach miejscowości w Polsce i za granicą datki będą zbierać wolontariusze, których pojawi się koło 120 tysięcy. Każdy z nich wyposażony będzie w tekturową skarbonkę udekorowaną charakterystycznym motywem. Wolontariusze mają przy sobie również identyfikatory, na których znajduje się zdjęcie, imię i nazwisko, numer sztabu i wolontariusza oraz hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora, pieczątka Fundacji, a także kod QR.

Wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to także aukcje charytatywne. Prezentujemy niektóre z nich:

Fotel Andrzeja Wajdy

Specjalnie rzeźbione, wykonane ręcznie, krzesło gdańskie, wręczone Andrzejowi Wajdzie wraz z z tytułem Honorowego Obywatela Miasta Gdańsk w marcu 2016 roku.



Współprowadzenie Poranka w Radiu ESKA

"Zwycięzcę aukcji zaprosimy do warszawskiej centrali Radia, gdzie przez godzinę, wspólnie z ekipą „Obudź się na Jankesa”, będzie współprowadzić program radiowy na żywo!" - czytamy.



Robert Lewandowski - 2 bilety na mecz Bundesligi!

Dwa bilety jednoosobowe na mecz Bundesligi w Monachium w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018.



Gitara Slasha z Guns N’ Roses od Szymona Chwalisza

"Ta wspaniała gitara miała być prezentem dla Saula Hudsona, znanego szerzej pod pseudonimem Slash, ale kiedy ten dowiedział się o naszej fundacji, postanowił oddać ją na aukcję!" - czytamy.



Komplet wizytowy od Pierwszej Damy

Komplet w kolorze fuksji zaprojektowany przez polską markę Potis i Verso.



Anna Lewandowska - zaproszenie na obóz BY ANN

"Anna Lewandowska przekazuje na nasze aukcje wyjątkowy dar. Jest to zaproszenie dla 1 osoby na letni obóz by Ann , który odbędzie się w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki "Dojo Stara wieś" na przełomie sierpnia i września roku 2018" - pisze WOŚP.



Julia Hartwig Kolekcja 200 płyt winylowych

Kolekcja przekazana na licytację dzięki uprzejmości córki Pani Julii. Bogata kolekcja z gramofonem marki Fonica GWS-122 "Cyryl".



Obraz "Anioły z latawcami" Artura Barcisia

"Jak co roku, tradycyjnie, Pan Artur tworzy przepiękne akryle na płótnie, które osobiście dostarcza nam do Fundacji aby wystawić je na naszych charytatywnych aukcjach WOŚP." - podano.



Paweł Babicki - narty zjazdowe z Pucharu Świata

"Alpejczyk jechał z prędkością około 100 kilometrów na godzinę. Na jednej narcie dojechał do mety".



Suknia ślubna VERY WANG od Anny Starmach

"Suknia ślubna VERY WANG, z limitowanej kolekcji (takich sukienek jest tylko kilka na świecie!), która zakupiona została w butiku Martine Toledano w Nicei".



12 godzin z Mateuszem Gesslerem oraz obraz

"W tym roku na licytację oddaje obraz, który został namalowany przez uczestniczkę programu Drzewo Marzeń oraz 12 godzin spędzonych ze mną. W tym czasie zrobimy zakupy do restauracji, będziemy razem gotować i zjemy razem kolację" - poinformował Gessler.



Zaproszenie na imprezę Ferrari Challenge od UPS



Pościel satynowa z motywem WOŚP



Andrzej Mleczko - Znamy się, gra planszowa

"Gra opatrzona autografem Andrzeja Mleczko i Jurka".



Kamera filmowa 16 mm PENTAFLEX z lat 50.



Enea IRONMAN 70.3 Gdynia, Pakiet startowy Nr.1



Kolacja z Robertem Więckiewiczem

Kolacja z aktorem została ufundowana przez restaurację „U Kucharzy w Arsenale”.



T.Love okulary koncertowe Muńka Staszczyka



Konstytucja RP z dedykacją Aleksandra Kwaśniewskiego



T.Love winyl z dedykacją Muńka Staszczyka



Weekend na Islandii z Jessicą Mercedes



Polonez z 1997 roku od Filipa Chajzera

"To nie jest łatwa decyzja. To dla mnie bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, w którą wsadziłem kupę serca i pieniędzy, jednak dalej tylko rzecz. Czas żeby znalazła nowego właściciela" - przyznaje Chajzer.



Buty Jerzego Owsiaka

"Czerwone glany to prezent od szewca z Łodzi, który totalnie mnie zaskoczył prezentując świetnie wykonane glany w stylu Martensa co i do których miałem obiekcje, bo nowe buty, dobrze wiecie jak potrafią zaboleć ale te okazały się fantastyczne, bardzo wygodne, przebiegłem w nich cały 25. Finał, były ze mną na 23. Woodstocku są naprawdę doskonałej jakości, świetnie spasowane i polecam z całego serca" - pisze Owsiak.



Kolacja z Łukaszem Jakóbiakiem



Strój quadowy Rafała Sonika (Dakar)

Kompletny strój quadowy Rafała Sonika oraz kurtka, w której wygrał Rajd Dakar w 2015 roku!



Wakacje w Dominikanie dla dwóch osób od TUI



Partytura do "Penny Dreadful" od A.Korzeniowskiego

"Niezwykła gratka dla fanów muzyki filmowej prosto z Hollywood! Abel Korzeniowski przekazał nam pełną partyturę do serialu >

Pokaz mody z towarzystwie Marcina Cejrowskiego

"Pierwszy rząd, to jedyny rząd, który uznajesz? Zobacz pokaz mody w towarzystwie Marcina Cejrowskiego, redaktora naczelnego Plejada.pl. W programie niezapomniany wieczór z modą w roli głównej oraz wizyta na backstage'u. Termin do uzgodnienia" - podano.



Sylwester Lejdis 2018

"Spędź jedyny taki, sierpniowy wieczór sylwestrowy z bohaterkami kultowej polskiej komedii >>Lejdis<< - Magdaleną Różczką, Edytą Olszówka, Anną Dereszowską i Izą Kuną. Ten wieczór możesz spędzić na małej, kameralnej imprezce albo na wielkim balu. Jedno jest pewne - to będzie impreza Twojego życia" - czytamy w opisie aukcji.



Kolacja ugotowana przez Magdę Gessler i Roberta Biedronia

"Razem z Magdą Gessler MOCNO WSPIERAMY Fundację WOŚP. W tym roku razem ugotujemy dla kogoś z Was! SZOK!" - napisał na Instagramie prezydent Słupska.

>>