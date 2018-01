„Nawet po śmierci nie dają nieszczęśnikowi spokoju”. Pawłowicz o licytacji krawatów Piotra Szczęsnego

„Część unikalnej kolekcji krawatów Piotra Szczęsnego – Szarego Człowieka. Kolekcja powstawała przez ostatnie kilkanaście lat i towarzyszyła Piotrowi, gdy szkolił i prowadził konsultacje dla samorządów na terenie całej Polski. Przez te lata kolekcja żyła: krawaty były często prezentami dla przyjaciół oraz kolegów i koleżanek trenerów. Kolekcja była sukcesywnie uzupełniana o nowe egzemplarze” – czytamy w opisie aukcji. Obecnie cena przedmiotów przekazanych przez syna Piotra Szczęsnego to 350 złotych, w licytacji bierze udział 8 osób.

Krawaty mężczyzny przekazał na licytację jego syn. Pomysł wywołał kontrowersję i zainteresowanie mediów. Teraz w sprawie wypowiedziała się posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz. „Czym się kieruje nabywca krawatów ofiary politycznych stronników licytującego? Będzie je nosił?” – pyta posłanka we wpisie na Twitterze. Polityk dziwi się, że rodzina ofiary „wydała je na radosny handel »kto da więcej«”. „Nawet po śmierci nie dają nieszczęśnikowi spokoju... Już słyszę te kpiny gawiedzi.”.. – podsumowuje Pawłowicz.

W niedzielę 14 stycznia odbywa 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Środki zebrane w tym roku zostaną przeznaczone „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to także aukcje charytatywne, na których często pojawiają się przedmioty bądź atrakcje oferowane przez znane osoby, m.in. Parę Prezydencką. Prezentujemy niektóre z aukcji:

Fotel Andrzeja Wajdy

Specjalnie rzeźbione, wykonane ręcznie, krzesło gdańskie, wręczone Andrzejowi Wajdzie wraz z z tytułem Honorowego Obywatela Miasta Gdańsk w marcu 2016 roku.



Współprowadzenie Poranka w Radiu ESKA

"Zwycięzcę aukcji zaprosimy do warszawskiej centrali Radia, gdzie przez godzinę, wspólnie z ekipą „Obudź się na Jankesa”, będzie współprowadzić program radiowy na żywo!" - czytamy.



Robert Lewandowski - 2 bilety na mecz Bundesligi!

Dwa bilety jednoosobowe na mecz Bundesligi w Monachium w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018.



Gitara Slasha z Guns N’ Roses od Szymona Chwalisza

"Ta wspaniała gitara miała być prezentem dla Saula Hudsona, znanego szerzej pod pseudonimem Slash, ale kiedy ten dowiedział się o naszej fundacji, postanowił oddać ją na aukcję!" - czytamy.



Komplet wizytowy od Pierwszej Damy

Komplet w kolorze fuksji zaprojektowany przez polską markę Potis i Verso.



Anna Lewandowska - zaproszenie na obóz BY ANN

"Anna Lewandowska przekazuje na nasze aukcje wyjątkowy dar. Jest to zaproszenie dla 1 osoby na letni obóz by Ann , który odbędzie się w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki "Dojo Stara wieś" na przełomie sierpnia i września roku 2018" - pisze WOŚP.



Julia Hartwig Kolekcja 200 płyt winylowych

Kolekcja przekazana na licytację dzięki uprzejmości córki Pani Julii. Bogata kolekcja z gramofonem marki Fonica GWS-122 "Cyryl".



Obraz "Anioły z latawcami" Artura Barcisia

"Jak co roku, tradycyjnie, Pan Artur tworzy przepiękne akryle na płótnie, które osobiście dostarcza nam do Fundacji aby wystawić je na naszych charytatywnych aukcjach WOŚP." - podano.



Paweł Babicki - narty zjazdowe z Pucharu Świata

"Alpejczyk jechał z prędkością około 100 kilometrów na godzinę. Na jednej narcie dojechał do mety".



Suknia ślubna VERY WANG od Anny Starmach

"Suknia ślubna VERY WANG, z limitowanej kolekcji (takich sukienek jest tylko kilka na świecie!), która zakupiona została w butiku Martine Toledano w Nicei".



12 godzin z Mateuszem Gesslerem oraz obraz

"W tym roku na licytację oddaje obraz, który został namalowany przez uczestniczkę programu Drzewo Marzeń oraz 12 godzin spędzonych ze mną. W tym czasie zrobimy zakupy do restauracji, będziemy razem gotować i zjemy razem kolację" - poinformował Gessler.



Zaproszenie na imprezę Ferrari Challenge od UPS



Pościel satynowa z motywem WOŚP



Andrzej Mleczko - Znamy się, gra planszowa

"Gra opatrzona autografem Andrzeja Mleczko i Jurka".



Kamera filmowa 16 mm PENTAFLEX z lat 50.



Enea IRONMAN 70.3 Gdynia, Pakiet startowy Nr.1



Kolacja z Robertem Więckiewiczem

Kolacja z aktorem została ufundowana przez restaurację „U Kucharzy w Arsenale”.



T.Love okulary koncertowe Muńka Staszczyka



Konstytucja RP z dedykacją Aleksandra Kwaśniewskiego



T.Love winyl z dedykacją Muńka Staszczyka



Weekend na Islandii z Jessicą Mercedes



Polonez z 1997 roku od Filipa Chajzera

"To nie jest łatwa decyzja. To dla mnie bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, w którą wsadziłem kupę serca i pieniędzy, jednak dalej tylko rzecz. Czas żeby znalazła nowego właściciela" - przyznaje Chajzer.



Buty Jerzego Owsiaka

"Czerwone glany to prezent od szewca z Łodzi, który totalnie mnie zaskoczył prezentując świetnie wykonane glany w stylu Martensa co i do których miałem obiekcje, bo nowe buty, dobrze wiecie jak potrafią zaboleć ale te okazały się fantastyczne, bardzo wygodne, przebiegłem w nich cały 25. Finał, były ze mną na 23. Woodstocku są naprawdę doskonałej jakości, świetnie spasowane i polecam z całego serca" - pisze Owsiak.



Kolacja z Łukaszem Jakóbiakiem



Strój quadowy Rafała Sonika (Dakar)

Kompletny strój quadowy Rafała Sonika oraz kurtka, w której wygrał Rajd Dakar w 2015 roku!



Wakacje w Dominikanie dla dwóch osób od TUI



Partytura do "Penny Dreadful" od A.Korzeniowskiego

"Niezwykła gratka dla fanów muzyki filmowej prosto z Hollywood! Abel Korzeniowski przekazał nam pełną partyturę do serialu >

Pokaz mody z towarzystwie Marcina Cejrowskiego

"Pierwszy rząd, to jedyny rząd, który uznajesz? Zobacz pokaz mody w towarzystwie Marcina Cejrowskiego, redaktora naczelnego Plejada.pl. W programie niezapomniany wieczór z modą w roli głównej oraz wizyta na backstage'u. Termin do uzgodnienia" - podano.



Sylwester Lejdis 2018

"Spędź jedyny taki, sierpniowy wieczór sylwestrowy z bohaterkami kultowej polskiej komedii >>Lejdis<< - Magdaleną Różczką, Edytą Olszówka, Anną Dereszowską i Izą Kuną. Ten wieczór możesz spędzić na małej, kameralnej imprezce albo na wielkim balu. Jedno jest pewne - to będzie impreza Twojego życia" - czytamy w opisie aukcji.



Kolacja ugotowana przez Magdę Gessler i Roberta Biedronia

"Razem z Magdą Gessler MOCNO WSPIERAMY Fundację WOŚP. W tym roku razem ugotujemy dla kogoś z Was! SZOK!" - napisał na Instagramie prezydent Słupska.Czytaj także:

Politycy wspierają WOŚP. Zobaczcie, kto zaangażował się w zbiórkę pieniędzy

>>