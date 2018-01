Od dziś w Ryanair obowiązują nowe zasady przewozu bagażu. Zobacz co się zmienia

Przypomnijmy, częściowe zmiany w polityce bagażowej zostały wprowadzone przez przewoźnika już jesienią 2017 roku. Obniżono wtedy opłatę za przewóz rejestrowanego bagażu ze 150 do 105 złotych. Podniesiono również limit bagażu jaki podróżni mogli przewozić z 15 do 20 kilogramów, w ramach programu „Coraz lepsi”.

Od 15 stycznia tylko pasażerowie z pierwszeństwem wejścia na pokład, czyli korzystający z ofert Plus, Flexi Plus i Family Plus, będą mogli podróżować z dwoma podręcznymi walizkami w kabinie. Pozostałe osoby mogą wnieść na pokład tylko jedną sztukę bagażu. Ewentualne walizki nadprogramowe zostaną zabrane przy bramkach i umieszczone w luku bagażowym.

„Postanowiliśmy wprowadzić nowe zasady przewozu bagażu 15 stycznia 2018 r., dając więcej czasu naszym klientom do zapoznania się z nimi. Od stycznia 2018 r. pasażerowie bez pierwszeństwa wejścia na pokład będą podróżowali z jednym, małym bagażem podręcznym w kabinie, natomiast drugi, większy zostanie odebrany przy bramce i bezpłatnie przewieziony w luku bagażowym. Mamy nadzieję, że w ten sposób znacznie usprawnimy proces wejścia na pokład samolotów oraz ograniczymy opóźnienia lotów” – ogłosili przedstawiciele Ryanair ponad tydzień temu.

Firma przypomina, że pierwszeństwo wejścia na pokład można kupić od 24 zł podczas procesu rezerwacji biletu lub dokupić później – do 1 godziny przed lotem – za 30 zł.