Przewodniczący KEP: Pomoc uchodźcom jest ważniejsza niż bezpieczeństwo narodowe

– W podejmowaniu kwestii uchodźców ubiegających się o azyl najważniejszym punktem odniesienia nie może być interes państwa czy bezpieczeństwo narodowe, lecz jedynie człowiek – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki podczas konferencji prasowej po Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy.

– Każdy by chciał żyć w bezpieczeństwie, tylko tyle, że nasza postawa niewiele ma wtedy wspólnego z chrześcijaństwem. Egoizm osobisty, czyli troska o zachowanie własnego bezpieczeństwa, przeważa nad altruizmem, czyli nad tą postawą, która powinna jednak być ukierunkowana na pomoc innym osobom – tłumaczył duchowny.

Jednocześnie abp Gądecki podkreślił, że „Kościół katolicki kieruje się zasadą, że wszyscy ludzie są dziećmi jednego Boga”. - Sytuacja migrantów i uchodźców wymaga, aby zapewniono im bezpieczeństwo osobiste i dostęp do usług podstawowych w imię fundamentalnej godności każdej osoby – dodał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Gądecki przytoczył również dane mówiące o tym, że 63 proc. Polaków jest przeciwnych przyjmowaniu uchodźców. – Choćby nawet 99 proc. było przekonanych, że nie wolno ich przyjmować i im pomagać, to my to wszystko bierzemy pod uwagę, ale tym się nie kierujemy. Nami kieruje ewangelia i chcielibyśmy, żeby ewangelia w kraju katolickim ludźmi kierowała – podsumował. Duchowny zaznaczył również, że ma nadzieję, iż uda się wznowić rozmowy z polskim rządem dotyczące utworzenia korytarzy humanitarnych.