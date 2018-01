Gimnazjalistki biły i znęcały się nad rówieśnikami. Usłyszały wyrok

W poniedziałek 15 stycznia gdański sąd ogłosił wyrok w sprawie gimnazjalistek, które biły i dręczyły swoje ofiary, a nagrania z tych zajść publikowały w sieci. Jak podaje TVN24, na poprawczak jako jedyna została skazana Andżelika J. Sąd zawiesił jednak tę karę na 3 lata. W tym czasie nastolatka będzie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Jej trzy koleżanki także trafią do ośrodka, a kolejne trzy mają zasądzonego kuratora. Ponadto wszystkie skazane muszą wykonać po 30 godzin prac społecznych na rzecz szkół. Sąd umorzył sprawę Michała D., jedynego chłopaka w grupie, który zasiadł na ławie oskarżonych.

Sędzia Izabela Żurek z Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe uzasadniała, że „nastolatki działały w ramach grupy noszącej znamiona gangu, który nie tylko zastraszał i stosował przemoc wobec pokrzywdzonych, ale również poniżał swoje ofiary”. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.

Pobicie, o którym usłyszała cała Polska

Sprawa dotyczy zajścia z maja 2017 r. Zamieszczone w sieci nagranie obejrzały tysiące internautów. „Drodzy znajomi wczoraj 11.05.2017 roku przed szkołą w Gdańsku miało miejsce pewne zdarzenie. Tak jak widzieliście, lub dopiero zobaczycie na podanych niżej filmikach, gimnazjalistki dosłownie masakrują i poniżają dziewczynę. Nie są to żadne plotki ani opowieści, ponieważ osobiście rozmawiałam wraz z Amelia z pobitą osobą i za całkowitą zgodą ofiary tej przemocy udostępniam ten filmik, żeby wszyscy mieli świadomość tego co się dzieje dookoła i starali się doprowadzić do zmniejszenia lub nawet do całkowitego zlikwidowania tego typu problemu” – napisała internautka udostępniająca film na Facebooku. „Jeżeli chcesz wesprzeć tą dziewczynę lub chcesz kary dla tych napastników udostępnij filmik” – zaapelowała na końcu.

To jednak nie jedyne przewinienie gimnazjalistek. Rzecznik sądu okręgowego Rafał Terlecki powiedział dziennikarzom, ofiarami gimnazjalistek padło łącznie siedem osób.