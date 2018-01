Antoni Macierewicz założy nową partię? „To próba destrukcji formułowana przez ludzi z WSI”

W ubiegłym tygodniu Antoni Macierewicz został odwołany ze stanowiska ministra obrony narodowej. Na wniosek nowego szefa MON Mariusza Błaszczaka, polityk PiS został szefem podkomisji wyjaśniającej katastrofę smoleńską. W rozmowie z Telewizją Republika Macierewicz zdradził, czym będzie się zajmował przez najbliższe miesiące. – Zrobię wszystko co mogę żeby wesprzeć te siły które dążą do tego, żeby w żadnym wypadku nie działo się nic innego jak kontynuacja i realizacja planu Prawa i Sprawiedliwości. To polska racja stanu. My zapłaciliśmy olbrzymią cenę za tę szansę. Gdyby zaistniało niebezpieczeństwo jej zmarnowania, to byłby to naprawdę największy dramat Polski. Dlatego moja odpowiedź brzmi: zrobię wszystko, żeby to było kontynuowane. Oczywiście będę wspierał ministra Błaszczaka – powiedział Antoni Macierewicz.

Polityk PiS zaznaczył, że „rząd zaczął realizować rzeczy zgodne z polską racją stanu” . – Dlatego PiS może liczyć na poparcie społeczeństwa. Dotychczas żaden rząd w Polsce i w Europie nie mógł liczyć na takie wsparcie społeczne – ocenił były szef MON dodając, „że ta reakcja narodu pokazuje, że dzieje się coś niezwykłego i że mamy do czynienia z pewnym efektem wyzwoleńczym” .

Zapytany o to, czy planuje w przyszłości założenie nowej partii, Antoni Macierewicz powiedział, że nie myśli o budowaniu nowego ugrupowania politycznego. – To jest nie tyle kłamstwo, ile próba destrukcji formułowana przez siły startego porządku z dużym wkładem dezinformacji płynącej ze strony ludzi z WSI, bo to oni dzisiaj rzeczywiście odgrywają bardzo dużą rolę w tym środowisku, które dąży do przeszkodzenia rozwojowi Polski i zablokowania dobrej zmiany. Aktywność byłych ludzi z WSI jest rzeczą niesłychanie istotną, znamienną i naturalną, bo to był zawsze aparat który był ostatnią szansą rosyjską – podsumował były minister obrony narodowej.