W styczniu wzięli się za koszenie trawy. Internauci wybuchnęli śmiechem

Niezwykłe zdjęcie wykonane w Świniarach w Wielkopolsce wysłał do redakcji „Wasze Radio FM” słuchacz Dariusz. Na fotografii widać dwóch mężczyzn w pomarańczowych kombinezonach, którzy z podkaszarkami zabrali się za koszenie trawy. Taki widok nikogo nie zdziwiłby na wiosnę czy w lecie. W styczniu, kiedy wszystko pokryte jest białym puchem może wywołać spore zdziwienie.

Pod zdjęciem, które opublikowano na Facebooku „Wasze Radio FM” pojawiło się wiele komentarzy. „Albo zaspali na jesień albo nie mogą doczekać się wiosny” – napisał jeden z internautów. Inni przedstawiali bardziej skomplikowane teorie. „To ma sens. Może za późno wykonywane ale przy zamieciach śnieżnych śnieg zawiewa na pole nie zatrzymuje się na wysokiej trawie pobocza” – napisała pani Adrianna.

Powstaje pytanie, czy mężczyźni z podkaszarkami na poboczu, to rzeczywiście drogowcy, którzy mieli do wykonania swoją pracę. Jeden z użytkowników Facebooka zauważył, że „to ci sami kolesie, którzy w zeszłym roku stali z transparentami z napisem: »Zobowiązujemy się do 1 czerwca, usunąć śnieg z ulic«”.