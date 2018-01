Polska myśl technologiczna w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda testował najnowsze pojazdy

Galeria:

Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zaparkowały polskie pojazdy elektryczne

Prezydent otworzył w środę w Pałacu Prezydenckim konferencję pt. „Technologie przyszłości. Elektromobilność”. To drugie spotkanie ekspertów w ramach cyklu poświęconego kluczowym technologiom jutra. Andrzej Duda zaznaczył, że elektromobilność dla naszego kraju jest bardzo ważna, bo ona będzie opierać się na rodzimych zasobach energetycznych. Zwrócił uwagę, że obecnie ponad 90 proc. ropy naftowej, z której wytwarzamy w Polsce paliwa, napędzające później nasze pojazdy, jest importowana. – Jeśli chodzi o energię elektryczną, to jesteśmy w stanie ją wytwarzać na miejscu (...) Jesteśmy w stanie w tym zakresie być samowystarczalni – zauważył.

Andrzej Duda dodał, że „elektromobilność oznacza mniej emisji szkodliwych substancji do powietrza i – co się z tym wiąże – jest to jedna z metod skutecznej walki ze smogiem” . – Samochody elektryczne oznaczają brak emisji. To jest w moim przekonaniu zdecydowana większość tego co rzeczywiście powoduje zjawisko smogu. Jeżeli przejdziemy na elektromobilność (...) będziemy w stanie zapewnić czystsze powietrze. Druga to rozpędzenie mechanizmu badań i rozwoju (...) Od lat poszukiwane są alternatywne źródła zasilania pojazdów mechanicznych. Dzisiaj pierwszeństwo w tym zakresie zdecydowanie przejmuje energia elektryczna. Uważam, że powinniśmy w tym kierunku podążać – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że polskie firmy już od lat produkują elektryczne pojazdy. Wymienił m.in. Melexa, firmę Ursus, czy Solaris.

