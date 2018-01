PiS zaproponowało kandydata na sędziego TK. To wieloletni członek partii rządzącej

„Kandydatem PiS na sędziego TK jest Jarosław Wyrembak, prof. na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Po wyborach parlamentarnych w 2015r. wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Stanu” – napisała na Twitterze Beata Mazurek.

Wyrembak zająłby miejsce zmarłego w grudniu 2017 roku sędziego TK Henryka Ciocha. Również on był wskazany z rekomendacji PiS, ale niedługo po jego wyborze w 2015 roku Trybunał wydał wyrok, zgodnie z którym Cioch uzyskał stanowisko osadzone oficjalnie przez sędziego Romana Hausera. Przyczyną zgonu członka TK mogły być problemy zdrowotne. Zdaniem prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej„nagonka medialna i obciążenie psychiczne” spowodowały uszczerbek na zdrowiu i śmierć mężczyzny. Ponieważ Cioch został wybrany na stanowisko zajęte już przez inną osobę, poprzedni prezes TK Andrzej Rzepliński nie dopuszczał go do orzekania, a przez wielu prawników był nazywany „sędzią dublerem”.

Kandydat PiS do składu TK jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalizującym się w prawie karnym. Od 1992 do 2011 roku był pracownikiem naukowym Instytutu Prawa Karnego UW. Obejmował stanowiska profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Pracował również w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Naczelnej Izbie Lekarskiej. Od 2010 Wyrembak jest członkiem PiS, pięć lat później został przez tą partię rekomendowany na członka TS.