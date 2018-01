Burze śnieżne, silny wiatr i opady. Czeka nas gwałtowne załamanie pogody

Według serwisu twojapogoda.pl, apogeum wahań pogody nastąpi w czwartek oraz w nocy z czwartku na piątek. Dokładne informacje na temat aury w najbliższych dniach opublikowali Polscy Łowcy Burz. Z ich informacji wynika, że zagrożona jest południowo-zachodnia (zwłaszcza Dolny Śląsk), południowa, południowo-wschodnia i częściowo centralna część kraju.

Wiatr najbardziej będzie odczuwalny w regionach Polski południowej i centralnej. Prędkość wiatru w porywach wyniesie przeważnie ok. 70-80 km/h. Silniejszy wiatr pojawi się zwłaszcza na Dolnym Śląsku i w południowej części Ziemi Lubuskiej, a jego prędkość w porywach w niektórych regionach tych województw może dochodzić do ok. 90-100 km/h. Jeszcze mocniej powieje w Sudetach. Strefa silnego wiatru będzie przemieszczać się z zachodu na wschód Polski, gdzie najmocniej będzie wiało w piątek w godzinach porannych. Silny wiatr wystąpi również w Beskidach, w Tatrach i w Bieszczadach.

W związku z przewidywanym silnym wiatrem i opadami, ostrzeżenia 1 i 2 stopnia wydał IMGW.