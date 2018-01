Nielegalne odpady z Niemiec trafiły do Bytomia. Mężczyzna został złapany na gorącym uczynku

Policjanci z wydziału zwalczającego przestępstwa gospodarcze uzyskali informację, że do Bytomia ma przyjechać ciężarówka z nielegalnymi odpadami. W czwartek 17 stycznia przed południem funkcjonariusze zauważyli podejrzanego TIR-a. Pojazd wjechał w rejon nieużytków przy ul. Konstytucji. Następnie kierowca ciężarówki rozpoczął wysypywanie zawartości naczepy.

Wtedy do akcji wkroczyli policjanci, którzy przerwali całą akcję i sprawdzili dokumenty przewozowe. Okazało się, że jest to transport tworzyw sztucznych z Niemiec. Jednak miejscem docelowym miało być inne miasto w województwie śląskim. Ze względu na braki w dokumentacji przewozowej i podejrzenie popełnienia przestępstwa stróże prawa zatrzymali naczepę tira. Na miejsce wezwano straż pożarną celem sprawdzenia szkodliwości odpadów. Nie stwierdzono, aby były one szkodliwe. Następnie ładowarka załadowała na naczepę wysypane odpady. Na polecenie prokuratury naczepę z zawartością zabezpieczono. Teraz policjanci z bytomskiej komendy wyjaśniają oraz ustalają osobą odpowiedzialną za popełnione przestępstwo. Sprawcy grozi do 5 lat więzienia.

To nie pierwsza tego typu sprawa

Kilka miesięcy temu niemiecka rozgłośnia radiowa Berlin-Brandenburgia opisała sprawę nielegalnego wywozu śmieci do Polski. Największe składowisko znaleziono w gminie Czerniejewo koło Poznania, gdzie urzędnicy złapali niemieckiego kierowcę na gorącym uczynku. Na teren starego dworca trafiły części samochodowe, materace oraz plastikowe butelki. Z kolei Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykrył w tym roku już osiem przypadków nielegalnego wwożenia śmieci z Niemiec do Polski. Mimo tego, że cały proceder jest nielegalny, a służby celne i straż graniczna prowadzą regularne kontrole ciężarówek, nadal wielu kierowców pozbywa się odpadów w Polsce.