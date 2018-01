Antoni Macierewicz zdradził kulisy swojej dymisji z MON. „Nie uważałem, że powinienem zostać odwołany”

Antoni Macierewicz zdradził w rozmowie z TVP Info, że odwołanie z MON było dla niego zaskoczeniem jeśli chodzi o bieżące wydarzenia. – Jeśli chodzi o długofalową ocenę to już zaskoczenia nie było. Ale nie chcę wchodzić w szczegóły. Może kiedyś w pamiętnikach do tego wrócimy – powiedział były minister obrony narodowej.

Polityk PiS przyznał, że odbył w tej sprawie rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. – Była między nami rozmowa, ale to prezes pytał. Tylko, że nie zamierzam tego drążyć. To nie były kwestie publiczne – podkreślał Macierewicz. Były szef MON powiedział w rozmowie z TVP Info, że o tym, iż nie będzie dłużej członkiem gabinetu Mateusza Morawieckiego dowiedział się od Krzysztofa Szczerskiego. – Pomyślałem, że moje diagnozy się potwierdziły, że do mojego odwołania może dojść – dodał polityk i kolejny raz podkreślił, że nie chce wchodzić w szczegóły sprawy.

Zapytany o to, jak ocenia swoje odwołanie z resortu, Macierewicz stwierdził, że nie uważa, iż powinno dojść do tej dymisji. – Ja nie uważałem, że powinienem zostać odwołany, ale nie mam zamiaru tej decyzji kontestować. Mamy dziś w Polsce wielki ruch odrodzenia narodowego, zjawisko niebywałe, i trzeba go wspierać, a nie stawiać znaki zapytania tam gdzie to niepotrzebne – tłumaczył.

