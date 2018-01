Dużo zmian i nowości dla kobiet w ciąży. Ministerstwo opracowuje nowe standardy okołoporodowe

Pod koniec 2016 roku były już minister zdrowia Konstanty Radziwiłł bez wcześniejszych zapowiedzi i konsultacji wprowadził zmiany do ustawy o działalności leczniczej, likwidując m.in. Standardy Opieki Okołoporodowej. Wykasowany przez ministerstwo dokument dotyczył praw kobiet w ciąży, w chwili porodu oraz po urodzeniu dziecka. Były w nim szczegółowo zapisane podstawowe przywileje ciężarnych i młodych matek, takie jak chociażby prawo do intymności, czy szklanki wody w trakcie porodu. Mimo, iż są to sprawy oczywiste, w wielu szpitalach zdarzało się nie przestrzegać tych podstawowych zasad. W takich przypadkach kobiety mogły powołać się na spisany dokument – Standardy Opieki Okołoporodowej. Przez posunięcie ministerstwa straciły tę opcję.

Następca Radziwiłła zdecydował się na utrzymanie standardów, a przy okazji wprowadzenie do zestawu reguł pewnych nowości. Minister Łukasz Szumowski oprócz motywacji w postaci blisko 100 tys. podpisów przeciwko tamtemu pomysłowi resortu kieruje się także wyraźnym wskazaniem w expose premiera Mateusza Morawieckiego. Wziął sobie też do serca uwagi środowisk medycznych i pacjentów, powołując zewnętrzny zespół ekspertów, zamiast odgórnie narzucać własne rozwiązania.Nowe zasady miałyby obowiązywać od roku 2019.

Walka z depresją w ciąży i po porodzie

Jedną z rzucających się w oczy nowości jest kwestia diagnozowania i leczenia depresji w trakcie ciąży i po porodzie. Według informacji „DGP” lekarz będzie teraz trzykrotnie sprawdzał samopoczucie ciężarnej: w pierwszym trymestrze ciąży, miesiąc przed porodem oraz miesiąc po nim. W przypadku jakichkolwiek obaw ma kierować pacjentkę na konsultacje z ekspertem.

Łagodzenie bólu?

Według dziennika eksperci spodziewają się, że sporo dyskusji wzbudzi kwestia łagodzenia bólu i przymusowej hospitalizacji. Ministerstwo chce, żeby ciężarne obowiązkowo trafiały do szpitala po 40. tygodniu ciąży. Przedstawiciele pacjentów domagają się z kolei prawa do znieczulenia dla każdej rodzącej kobiety. Problemem może być w tym wypadku brak dostatecznej liczby lekarzy anestezjologów.