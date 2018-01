Kwieciński: Nadzór nad strategicznymi spółkami przejdzie pod KPRM

– Nadzór nad spółkami strategicznymi, spółkami skarbu państwa i instytucjami typu Polski Fundusz Rozwoju PFR, PKO Bank Polski i Giełda Papierów Wartościowych (GPW) – przechodzi pod KPRM. Ta część nadzoru, która dotyczyła spółek, gdzie skarb państwa miał mniejszościowy udział przechodzi do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – powiedział Jerzy Kwieciński podczas konferencji prasowej. Poinformował, że nadzór nad mniejszymi spółkami, które trafiły do Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji z MSP trafia do Jadwigi Emilewicz.

Kwieciński wyjaśniał, że głównym zadaniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju będzie koordynacja polityki rozwoju kraju. – Z racji tego, że w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju mamy prawie 200 projektów strategicznych i wiele z nich będzie realizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, więc w tym obszarze będziemy działali zdecydowanie wspólnie – tłumaczył. Dodał, że kolejnym ważnym działaniem będzie realizacja wielu praktycznych programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Piotr Naimski będzie wiceministrem w MIR

Kwieciński podał na konferencji prasowej, że wiceministrem i sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju będzie Piotr Naimski. – Są szanse by pojawił się nowy minister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Naimski będzie działał w MIR w randze sekretarza stanu – podał.

Piotr Naimski jest obecnie sekretarze stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.