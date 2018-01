GIS: Mleko dla dzieci wycofane ze sprzedaży. Może być skażone salmonellą

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży 13 partii mleka Babydream. Pochodziły one z fabryki w Craon we Francji, w której wykryto wcześniej produkty zakażone salmonellą. Zakład należy do firmy Lactalis.

W Polsce mleko było sprzedawane w drogeriach Rossmann. „Rozszerzenie wycofywania na wszystkie produkty wyprodukowane w wyżej wymienionym zakładzie nie oznacza, że wszystkie produkty są potencjalnie zanieczyszczone” – czytamy w komunikacie podanym na stronie GIS. „Wszystkie partie mleka w proszku dla niemowląt, kaszek i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyprodukowane w zakładzie w Craon podlegają obecnie wycofaniu przez firmę Lactalis ze wszystkich miejsc, do których produkty zostały dostarczone” – informuje Inspektorat. Numery wycofanych partii mleka to: Babydream 1 16C0010509 z datą ważności do 19.02.2018

16C0010994 z datą ważności do 19.05.2018

16C0011090 z datą ważności do 08.06.2018

16C0011222 z datą ważności do 13.07.2018 Babydream 2 16C0010543 z datą ważności do 17.02.2018

16C0010768 z datą ważności do 13.04.2018

16C0011014 z datą ważności do 23.05.2018

16C0011120 z datą ważności do 14.06.2018 Babydream 3 16C0010382 z datą ważności do 13.01.2018

16C0010691 z datą ważności do 24.03.2018

16C0010769 z datą ważności do 14.04.2018

16C0010928 z datą ważności do 12.05.2018

16C0011092 z datą ważności do 10.06.2018 GIS zapewnił, że zobowiązał organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej do podjęcia współpracy z drogerią Rossmann w celu wycofania produktów z obrotu. Rzeczniczka sieci sklepów Agata Nowakowska w rozmowie z tvn24bis.pl ogłosiła, że klienci którzy zakupili mleko mogą je zwrócić do dowolnej drogerii i otrzymają zwrot pieniędzy, bez konieczności okazania dowodu nabycia produktu. Poinformowała także, że obecnie nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania na salmonellę po spożyciu sprzedawanego mleka.