Orkan Friederike nadciąga nad Polskę. Śnieżyce, tysiące gospodarstw bez prądu i przewrócony autobus

Galeria:

Orkan Frederike sieje spustoszenie

– Na północnym wschodzie i krańcach północno-zachodnich prognozowane są porywy wiatru do 65 km/h, nad morzem do 80 km/h, w rejonach podgórskich do 100 km/h, natomiast na południu Ziemi Lubuskiej, Wielkopolskiej i Łódzkiej nawet do 110 km/h – powiedziała synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk. Obfite opady śniegu i silny wiatr spowodowały wiele utrudnień. Ze względu na śnieżycę lotnisko w Poznaniu nie przyjmuje samolotów, są one przekierowywane do Warszawy oraz Łodzi. Z opóźnieniami muszą się liczyć pasażerowie wylatujący z Modlina.

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poinformował, że na terenie całego kraju ez dostaw prądu pozostaje 55,6 tys. odbiorców (najwięcej w woj. wielkopolskim – 35 tys., lubuskim – 11,8 tys. oraz łódzkim – 5,3 tys.). Występują również znaczne utrudnienia na drogach w zachodniej części kraju m.in. w województwie wielkopolskim (A-2, DK-15) oraz kujawsko-pomorskim (DK-25). Korki pojawiły się również lokalnie w wielu polskich miastach. Z kolei koło Szamotuł autobus szkolny wpadł do rowu. Szczęśliwie w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

Ostrzeżenia IMGW dla kilkunastu województw

IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia dla województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, części śląskiego, części małopolskiego i części podkarpackiego. Ostrzeżenie to oznacza, że na tych terenach przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność i śledzenie komunikatów i obserwacji rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje natomiast w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskie, opolskim, części śląskiego, części małopolskiego, części podkarpackiego, świętokrzyskim. Jak informuje IMGW, w tych województwach przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.