Rzucanie petardami, nękanie i grożenie śmiercią. Tak wygląda życie starszej kobiety w Dębicy

Ta historia wydaje się nie mieć końca. Mimo jej nagłośnienia oraz powiadomienia organów ścigania, sytuacja nie zmienia się, a zdaniem pani Bożeny, staje się coraz bardziej uciążliwa. Stalkerzy nie poprzestają tylko na obelgach i rzucaniu petard. Elewację jej domu obrzucano zgniłymi warzywami, a na posesję są wrzucane śmieci oraz szklane butelki i słoiki. – W moim odczuciu to się cały czas nasila, bo oni czują się bezkarni. Tyle lat to trwa i nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności. To ich dodatkowo nakręca – mówi zrozpaczona pani Bożena.

W grudniu 2014 roku rodzina K. wtargnęła na posesję pani Bożeny, zaatakowali ją i oskarżyli o zorganizowanie napadu. Choć sprawa trafiła do sądu i rodzina została oskarżona o stalking, do dziś nie ponieśli za to żadnej kary, nie zaprzestali również swoich ataków. – Wielokrotnie ja i moi sąsiedzi, zgłaszaliśmy na policję, że grożą nam, wyzywają nas, ale nie podejmowano żadnych konkretnych działań. W związku z tym, zamontowaliśmy na moim domu kamerę rejestrującą dźwięk, by unaocznić policji i prokuraturze skalę problemu – dodaje kobieta.

Swoim zachowaniem rodzina K. łamie wszelkie formy współżycia społecznego. Te praktyki powodują realne zagrożenie zdrowia i życia pani Bożeny. – Trudno to nazywać konfliktem sąsiedzkim, to jednostronny atak sąsiadów na bezbronną kobietę. Być może u podłoża takiego zachowania leżą jakieś zaburzenia psychiczne – mówi dr Stanisław Teleśnicki, biegły z zakresu psychiatrii.

Bezradna policja

Policja w ubiegłym roku interweniowała w Żdżarach kilkadziesiąt razy. O każdym ataku i zniszczeniu mienia, pani Bożena informuje najbliższy posterunek. Policjanci sporządzają protokoły, notatki i dołączają je do kolejnych postępowań. – Policja stara się podejmować jak najmniej inwazyjne działania pod tymi adresami, wszystko musi mieścić się w granicach prawa – mówi Jacek Bator z komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

Po grudniowej interwencji, policja zatrzymała rodzeństwo K. Postawiono im zarzut uporczywego nękania swojej sąsiadki. Są na wolności, ale objęto ich dozorem. Dwa razy w tygodniu mają stawiać na policji w Dębicy. Mają również zakaz kontaktowania i zbliżania się do swojej ofiary na odległość 50 m. Niestety prokuratura nie postawiła zarzutów matce, nie złożyła również wniosku o opinie sądowo-psychiatryczną w warunkach zamkniętych.

Na początku stycznia miała odbyć się kolejna rozprawa karna, w której rodzina K. jest oskarżona o uporczywie nękanie Bożeny Wołowicz i naruszenie jej nietykalności. Proces wciąż trwa.