Gryfice. Próba włamania do biura posła PiS. „Na razie nie wiadomo, czy faktycznie coś zginęło”

Do zdarzenia doszło w czwartek 18 stycznia w godzinach wieczornych. – Policjanci stwierdzili, że jest to ewidentna próba włamania – powiedział portalowi Niezalezna.pl poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach. Polityk tłumaczył, że asystentka społeczna, która pracuje w biurze zauważyła, że zamek w drzwiach jest uszkodzony. – Na razie nie wiadomo, czy faktycznie coś zginęło, bo drzwi są na tyle uszkodzone, że trzeba czekać na specjalistę, aby dostać się do środka. Dopiero wtedy będzie można powiedzieć coś więcej – tłumaczył polityk. Zdaniem Michała Jacha nie chodziło o kradzież, ponieważ w Gryficach jest jedynie filia jego biura, w której nie ma wartościowego sprzętu.

Ataki na biura polityków

To kolejny atak na biuro poselskie w ciągu ostatnich dni. W środę wieczorem pod siedzibą PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie doszło do incydentu. Po zakończeniu demonstracji pod hasłem „Czarna środa”, w stronę budynku poleciały balony z czerwoną farbą. Jak relacjonuje policja, kilka osób, które przebywały przed budynkiem, rzuciło w jego stronę balonikami wypełnionymi czerwoną farbą. Część z nich rozerwała się, niszcząc elewację. Zatrzymana została na razie jedna osoba, ale funkcjonariusze zapowiadają, że będą ustalać tożsamość pozostałych.

We wtorek informowaliśmy, że biuro poselskie Kornelii Wróblewskiej wysmarowano fekaliami. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w piątek w nocy. O ataku na biuro poselskie posłanki Kornelii Wróblewskiej z Nowoczesnej działacze ugrupowania dowiedzieli się w sobotę rano. Na miejscu pojawił się dzielnicowy, który spisał służbową notatkę. Na razie nie ustalono, kto za tym stoi.