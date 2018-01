Od „Tańca z Gwiazdami” do kierowania chińską mafią. Kim jest Izabela M.?

Galeria:

Chińczycy oszukiwali metodą "na policjanta"

Członkowie grupy od 2016 roku do 18 stycznia 2017 roku dokonywali oszustw na szkodę obywateli Chin. Przestępcy wyłudzili przynajmniej 1,8 mln euro. Izabela M. miała pośredniczyć w wynajmowaniu domów, w których organizowano centrale telefoniczne, gdzie przestępcy przekonywali swoich rodaków, aby przelali pieniądze na wskazane konto bankowe.

Kim jest Izabela M.?

W 2003 roku Izabela M. wystąpiła w programie TVN „Kawaler do wzięcia. Tytułowy kawaler – Bartek Okowity – miał spośród 25 dziewczyn wybrać jedną, najbliższą swojego ideału. – Pojechałam na zakupy do Warszawy. W jednym z centrów handlowych zaczepiło mnie dwóch mężczyzn. Okazało się, że to producent i reżyser nowego programu, który przygotowuje właśnie TVN. Spytali, czy nie chciałabym wziąć w nim udziału. Tak trafiłam do „Kawalera do wzięcia” – mówiła Izabela M. w jednym z wywiadów. M. zaszła w programie aż do finału, jednak tam otrzymała różę od głównego bohatera.

Niedługo później M. pojawiła się na łamach „CKM-u” i „Playboya”. W 2006 roku wzięła udział w 4. edycji „Tańca z gwiazdami”, gdzie partnerowała Michałowi Milowiczowi. Para odpadła z programu jako pierwsza. Porażka w „Tańcu z gwiazdami” zahamowała karierę M. Wróciła ona wówczas do rodzinnego Lublina i do tego czasu było o niej słychać jedynie przy okazji pikantnych sesji zdjęciowych.