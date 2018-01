Kukiz: Prezydent Duda mnie poważnie rozczarował. Podpisał ordynację naruszającą prawa obywatelskie

Lider ruchu Kukiz'15 w rozmowie z Robertem Mazurkiem przyznał, że Andrzej Duda go „dość poważnie” rozczarował. – Mówię to z przykrością, dlatego że wpuszczenie tej nowej ordynacji wyborczej, podpisanie tej ustawy bez przynajmniej skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego – ponieważ wydaje nam się, że w znacznym stopniu ona narusza prawa obywatelskie... – komentował.

– Szczególnie boli mnie osobiście takie zachowanie prezydenta, bo pamiętam, że po pierwszej turze wyborów prezydenckich pan prezydent – by przyciągnąć do siebie tych moich byłych wyborców – mówił głośno, że trzeba się bardzo mocno zastanowić nad wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w parlamencie, w Sejmie. A skończyło się tym, że podpisał ustawę, która wycofuje je w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców – zwracał uwagę Kukiz.

Zapytany, czy sam nie myślał o złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedział krótko. – Dzisiaj będę się widział z prezesem Kosiniakiem-Kamyszem, z tego, co wiem, to już PSL taki wniosek złożył, więc chyba nie ma takiej potrzeby – mówił. Zapowiedział, że być może przekształci ruch Kukiz'15 w prawdziwą partię polityczną. – Już przy Państwowej Komisji Wyborczej, przy tych wszystkich okołowyborczych instytucjach mamy do czynienia z dużym upartyjnieniem – mówił o zmianach wprowadzanych przez PiS. – Także tutaj trzeba dokonać wyboru, nie wiem, sondaż rozpisać, pojęcia nie mam – ja takiej decyzji nie jestem w stanie na dziś podjąć – pozostawił tę kwestię otwartą.