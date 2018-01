Kukiz o Planie Petru. „Zaplanował jakoś tak wszystko, że nie jest szefem własnego ugrupowania”

O ewentualnym sojuszu z partią „Wolność” Janusza Korwin-Mikkego Paweł Kukiz powiedział podczas dyskusji na temat programu swojego ugrupowania. Przy pomocy Roberta Mazurka zauważył, że z tym charakterystycznym politykiem sporo go łączy. – Może się zdarzyć, że wspólnie z Korwinem wystartujemy w wyborach do sejmików samorządowych z partią Wolność, ale to też jeszcze zbadamy – przyznał po krótkiej wymianie zdań.

Pytany o Ryszarda Petru stwierdził z kolei, że bardziej interesują go działania pań Lubnauer i Gasiuk-Pihowicz. – Ciężko jest traktować serio pana Petru, no przepraszam. I jego plan. Pan Petru miał tyle planów... Zaplanował jakoś tak wszystko, że nie jest szefem własnego ugrupowania – podsumował dokonania byłego lidera Nowoczesnej. – Nie jestem też zainteresowany z tego względu, że pan Petru jest, za przeproszeniem, ciągłością pana Balcerowicza. A Balcerowicz musi odejść – mówił. – Jeżeli Balcerowicz musi odejść, no to Petru co? Ma przyjść? To bez sensu – dodawał.

W kwestii Barbary Nowackiej Paweł Kukiz również nie wyraził zainteresowania. Nie pozwolił dziennikarzowi dokończyć zdania i zaczął mówić o egzotycznej wycieczce lewicowej polityk na Bali. – Czytałem w gazetach, w periodykach różnych, że się opala tutaj. Nawet widziałem takie „No woman, no kraj” – po polsku napisane „kraj”, czyli że „Nie ma mnie w kraju, kobiety”. Ale jak wróci, to będzie już wtedy – tłumaczył.

Galeria:

