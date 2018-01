Bohater „Chłopaków do wzięcia” próbował zgwałcić swoją babcię. Sąd wydał wyrok

„Chłopaki do wzięcia” to popularna telenowela dokumentalna emitowana od 2012 roku na antenie telewizji Polsat. Bohaterami są mężczyźni z małych miasteczek i wsi, którzy poszukują miłości. „Pracują dorywczo, mają niewielkie perspektywy i nie są zbyt zamożni, mimo to z niezachwianą wiarą poszukują partnerek na całe życie” – taki opis produkcji widnieje na stronie telewizji Polsat. O programie było ostatnio głośno za sprawą Romana Paszkowskiego znanego szerszej publiczności pod pseudonimem Napoleon. Mężczyzna zmarł w wieku 31 lat, najprawdopodobniej na zawał serca.

Tym razem negatywnym bohaterem stał się 29-letni Łukasz. Mężczyzna po pracy wypił ze znajomym litr wódki. Następnie udał się do domu swojej babci. W pewnej chwili Łukasz wszczął awanturę i próbował wykorzystać seksualnie swoją babcię. 29-latek pobił kobietę i uderzał jej głową o ścianę. Z ustaleń śledczych wynika, że miał również podduszać babcię i siłą zedrzeć ze starszej pani ubranie. Pomocy babci udzielili sąsiedzi, którzy usłyszeli odgłosy domowej awantury.

Podczas rozprawy w sądzie 29-latek podkreślał, że nie pamięta całego zdarzenia. Sąd nie wziął jednak jego tłumaczeń pod uwagę. Biegli stwierdzili, że 29-latek nie ma zaburzeń seksualnych, jednak nie jest w stanie kontrolować swojego zachowania po spożyciu alkoholu. Sąd kazał Łukasza na karę trzech lat pozbawienia wolności. Mężczyzna musi również zapłacić 5 tysięcy złotych kary. Sąd Okręgowy w Tarnowie ustanowił też 10-letni zakaz zbliżania się do swojej babci na 30 metrów.