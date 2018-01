Senatorowie PiS chcą walczyć z piciem alkoholu przez kobiety w ciąży

Piaseczno. Tej imprezy z pewnością długo nie zapomni. Zakończył zabawę wchodząc przez okno do McDonald'sa

Do nietypowej interwencji doszło w lokalu sieci McDonald's w Piasecznie. Obywatel Wielkiej Brytanii wszedł do restauracji przez okienko przeznaczone do wydawania posiłków kierowcom. Okazało się, że mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu...