Duże ułatwienie dla kierowców. Od lutego zmiany w opłatach za mandaty

W administracji publicznej w całym kraju trwa obecnie proces wdrażania i upowszechniania płatności bezgotówkowych. Zmiany wprowadzono również w policji. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa planują postanawiają zmienić sposób płacenia za mandaty otrzymane za przestępstwa w ruchu drogowym.

Za sprawą nowelizacji kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, która została uchwalona we wrześniu ubiegłego roku, w radiowozach będzie można płacić kartą lub za pomocą aplikacji BLIK w smartfonie. Policjanci podkreślają, że jest to ogromne ułatwienie, ponieważ nie każdy posiada przy sobie większą sumę gotówki. Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka powiedział, że policjanci często spotykali się z pytaniem, zwłaszcza od osób, które na co dzień płacą kartą, dlaczego mandatu nie mogą zapłacić od razu, na miejscu.

– Zdarzały się sytuacje, że policjanci z obcokrajowcami jechali do bankomatu lub na pocztę po gotówkę, aby uiścić grzywnę, co było kłopotliwe i czasochłonne. Płatności bezgotówkowe znacznie usprawnią pracę policjantów i skrócą przebieg kontroli – dodał.