Piaseczno. Tej imprezy z pewnością długo nie zapomni. Zakończył zabawę wchodząc przez okno do McDonald'sa

Policjanci patrolujący ulice Piaseczna koło Warszawy otrzymali zgłoszenie, by pilnie udali się restauracji McDonald's. Po przybyciu na miejsce okazało się, że młody mężczyzna chciał wejść do lokalu wciskając się przez okienko służące do wydawania klientom dań wprost do samochodów.

Kontakt był z mężczyzną był bardzo utrudniony, ponieważ komunikował się on tylko i wyłącznie po angielsku, a ponadto był pod znacznym wpływem alkoholu. Późniejsze badanie wykazało ponad 2 promile w jego krwi. Mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów ani telefonu. Policjant z patrolówki biegle władający językiem angielskim uzyskał co prawda jego dane osobowe, ale 39- latek nie potrafił powiedzieć gdzie i u kogo się zatrzymał. Nie znał żadnego znanego mu w Polsce adresu czy nazwisk znajomych do których przyjechał.