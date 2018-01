Opady śniegu i smog. Jaka pogoda czeka nas w weekend?

W sobotę w prawie całym kraju spodziewamy się okresowych opadów śniegu. Na północy i w centrum spadnie go 5-10 centymetrów, a na południowym wschodzie do 1-5 cm. W regionach południowo-zachodnich zaś popada deszcz ze śniegiem, do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego zachodu.

W niedzielę również będzie padać śnieg, jednak jedynie przelotnie. Termometry wskażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Smog na południu Polski

Niestety w wielu miejscach pojawił się smog. Zanieczyszczone powietrze jest szczególnie w południowej części Polski: w Małopolsce, na Opolszczyźnie oraz na Górnym Śląsku. Fatalny stan powietrze odnotowano w Krakowie, gdzie normy stężenia szkodliwych pyłów zostały przekroczone sześciokrotnie. Na Śląsku najgorzej wygląda sytuacja w Wilamowicach (700 proc. normy pyłu PM2,5), Czechowicach-Dziedzicach (650 proc.), Czeladzi i Dąbrowie Górniczej (ponad 450 proc.). W pozostałych regionach Polski normy zanieczyszczenia powietrza zostały przekroczone minimalnie.