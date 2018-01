Lech Wałęsa będzie miał swoje muzeum. Inwestycja ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku

Wałęsa apeluje do Jakiego o przeprosiny

Lech Wałęsa za pośrednictwem Facebooka zaapelował do wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego o przeprosiny i „wycofanie obraźliwych tekstów” jego dotyczących. Były prezydent grozi skierowaniem sprawy do sądu. O co chodzi?