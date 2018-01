Szokujący materiał „Superwizjera” TVN. Dziennikarze dotarli do polskich neonazistów

„Ołtarzyk” ku czci Adolfa Hitlera, płonąca swastyka, „Sieg Heil!”. To dzieje się na spotkaniach polskich neonazistów, co pokazuje materiał dziennikarzy „Superwizjera” TVN. W programie ujawniono kulisy działania stowarzyszenia Duma i Solidarność, które reprezentuje m.in. Jacek Lanuszny. To on w listopadzie 2017 r. prowadził demonstrację w Katowicach, podczas której działacze Ruchu Narodowego wieszali na szubienicach portrety polskich parlamentarzystów.

– Kolega, ten główny założyciel, ma dość radykalne poglądy, ale nie wiązałbym go w żaden sposób z nazizmem w wersji a la Trzecia Rzesza –zapewniał Lanuszny. Obecny przewodniczący stowarzyszenia Mateusz S., pseudonim Sitas, został w 2009 r. skazany za przestępstwa rasistowskie. Funkcjonariusze ABW znaleźli w jego mieszkaniu materiały z symbolami Trzeciej Rzeszy. Jacek Lanuszny podtrzymywał, że wszystko dotyczy ich „młodzieńczego” okresu życia.

W marcu 2017 r. dziennikarze dotarli na koncert popularnej wśród polskich neonazistów muzyki w dolnośląskiej wiosce Grodziszcze. Na sali, pełnej nazistowskich symboli, uczestnicy - Polacy i Niemcy - wspólnie unosili ręce w tzw. rzymskim pozdrowieniu i krzyczeli „Sieg Heil!”.

Urodziny Adolfa Hitlera

Dziennikarze nie ujawniali swojej tożsamości i kontaktowali się z członkami Dumy i Nowoczesności. W maju 2017 r. Mateusz S., zaprosił ich na imprezę - obchody 128. urodzin Adolfa Hitlera. Zaproszenie podpisane było przez Polskich Narodowych Socjalistów z Wodzisławia Śląskiego. Imprezę zorganizowano na wzgórzu w lesie. Można było zobaczyć rozwieszone na drzewach czerwone flagi ze swastykami, a z głośników płynęły nazistowskie marsze wojskowe. Postawiono też coś na wzór „ołtarzyka” dla Hitlera, gdzie umieszczono jego portret. Ponadto zawieszono wielką drewnianą swastykę, którą o zmroku podpalono. Niektórzy uczestnicy spotkania przebrali się w mundury Wehrmachtu. Mateusz S. paradował w mundurze oficera SS. Na koniec wznoszono toasty „za Adolfa Hitlera i naszą ojczyznę, ukochaną Polskę”. Nie zabrakło też tortu w kolorach flagi Trzeciej Rzeszy.

Festiwal z okrzykami „Sieg Heil” i fascynacja bronią

W lipcu dziennikarze przyjechali, także z ukrytą kamerą, na festiwal Orle Gniazdo. Imprezę wspiera Duma i Nowoczesność, a jednym z organizatorów jest Lanuszny. Podczas tego wydarzenia nikt nie reagował na wznoszone okrzyki „Sieg Heil”. – Jeżeli ktoś robi coś niestosownego, to ta osoba jest upominana – zapewniał Lanuszny.

Członkowie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność nie kryją swojej fascynacji bronią. Być może do jego członków niedługo trafi broń maszynowa z wojskowych magazynów. Dziennikarze zwracają uwagę na fakt, że w parlamencie trwają prace nad zmianą ustawy o broni i amunicji, która ma umożliwić przekazanie tego typu uzbrojenia do organizacji proobronnych. Lanuszny nie widzi w tym nic złego i podkreśla, że społeczeństwo powinno być zaznajomione z bronią. – Byliśmy na strzelnicy, ale to w kwestiach rekreacyjnych – odparł.