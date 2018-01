Ciała trzech osób leżały przy drodze w Małopolsce. Wśród ofiar 10-letnie dziecko

Pogoda na niedzielę. Spadnie do 20 cm śniegu

W niedzielę w całym kraju przewidywane są opady śniegu. W regionach podgórskich i w górach może spaść go do 20 centymetrów. Temperatura od -3 st. Celsjusza w Suwałkach do 2 stopni w Zielonej Górze.