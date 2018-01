Szef MSZ spotkał się z Timmermansem. „Osiągnęliśmy wiele zbieżnych punktów i zgodziliśmy się w wielu kwestiach”

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się w Brukseli z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Przed rozpoczęciem rozmów informowano, że będą one dotyczyć uruchomienia wobec Polski procedury art. 7 traktatu o Unii Europejskiej.

– To było bardzo dobre spotkanie z Fransem Timmermansem. Cieszę się że do niego doszło. Mieliśmy na celu poznanie się bliżej, wymieniliśmy nasze opinie na temat kwestii art. 7, postępowania KE i osiągnęliśmy wiele zbieżnych punktów i zgodziliśmy się w wielu kwestiach. Generalnie omówiliśmy kwestie funkcjonowania TK w Polsce. Powiedziałem jak my to widzimy, że on jest w pełni legalny – powiedział tuż po spotkaniu Jacek Czaputowicz. Minister spraw zagranicznych powiedział również, że umówił się na dalsze konsultacje na szczeblu ekspertów oraz zaprosił Fransa Timmermansa do Polski.

Politycy rozmawiali również o kwestii przyjmowania uchodźców. – Przedmiotem naszej rozmowy były także kwestie uchodźcze. Zwłaszcza Timmermansowi zależało na tym aby Polska angażowała się w kwestię ochrony granic. To zbieżne z naszą polityką. Innymi słowy była to pierwsza ale bardzo dobra rozmowa. Będziemy kontynuować te rozmowy w przyszłości – stwierdził Jacek Czaputowicz.

Rozmowy z sekretarzem generalnym NATO

Jutro (22 stycznia) szef MSZ spotka się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Tematem rozmowy mają być kwestie bieżące działalności sojuszu. Jacek Czaputowicz po raz pierwszy, jako szef polskiej dyplomacji, weźmie udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych (FAC). Głównymi tematami rozmów w FAC mają być kwestie nowego porozumienia regulującego stosunki UE z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku