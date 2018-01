Ciała trzyosobowej rodziny na poboczu drogi. Policja zatrzymała podejrzanych

Zatrzymani to dwaj mieszkańcy powiatu nowosądeckiego w wieku 17 i 21 lat. Funkcjonariusze policji odkryli w garażu jednego z nich poważnie uszkodzony samochód przykryty folią. – Na miejscu pracują biegli, którzy ustalą, czy rzeczywiście ten samochód brał udział w wypadku w Świdniku – informuje Anna Zbroja z zespołu prasowego małopolskiej policji. Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni na komendę w Nowym Sączu. Tam zostali przesłuchani oraz zbadano ich na obecność alkoholu i narkotyków we krwi. Z najnowszych informacji wynika, że mężczyźni przyznali się, że to oni jechali samochodem. Zbroja dodała, że niewykluczone, iż w sprawie dojdzie do kolejnych zatrzymań.

Przypomnijmy, do wypadku doszło przed północą w sobotę 20 stycznia. Przed godziną 23:00 służby ratunkowe dostały informację, że przy drodze w Świdniku w Małopolsce leży człowiek, prawdopodobnie potrącony przez samochód. Kiedy zjawiły się na miejscu odnaleźli na poboczu ciała trzech osób: małżeństwa wieku 36 lat oraz ich 10-letniego syna.